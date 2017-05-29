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Тулсон: наибольшее впечатление в детстве на меня произвёл Джордан

29 мая 2017, понедельник. 16:33. Баскетбол

Атакующий защитник «Зенита» Райан Тулсон поделился детскими воспоминаниями о своём дяде Дэнни Эйндже, одном из самых выдающихся игроков в прошлом, а ныне генменеджере «Бостона».

«С ним был очень весело. Каждый раз, когда он давал какой-то совет, я всегда внимательно слушал. Его сын примерно моего возраста, поэтому мы были не просто двоюродными братьями, а настоящими друзьями. Постоянно играли в баскетбол, иногда он поглядывал за нами и останавливал, если нужно было что-то подсказать. Нам повезло, что он играл за «Санз», как раз в то время, когда мы жили в Финиксе. Мы встречались чуть ли не каждую неделю на их матчах, где я был болбоем. Это невероятный опыт для ребёнка, который своими глазами видел всех суперзвёзд НБА», — передаёт слова Тулсона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.

На вопрос о том, кто из игроков НБА произвёл на него наибольшее впечатление Тулсон ответил: «Майкл Джордан. Он играл, словно бог, и это действительно было круто, когда я увидел его в первый раз. Хотя самым первым, конечно же, был Чарльз Баркли, но так как он играл за «Финикс», я видел его гораздо чаще остальных. Он всегда шутил на площадке, был очень забавным. Когда же ты смотрел на Майкла, то казалось, что он – самый классный парень на планете».

Полное интервью с Тулсоном будет опубликовано на «Чемпионате» 29 мая в 18:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Зенит Дэнни Эйндж Майкл Джордан
Новости. Баскетбол
29 мая 2017, понедельник
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