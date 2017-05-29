Тимма: «Зенит» пока не достиг своих целей

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Янис Тимма заявил, что выход в полуфинал Единой лиги ВТБ не решил поставленных перед командой в начале сезона целей. В полуфинальной серии с «Химками» «Зенит» ведёт со счётом 2-0.

«Перед стартом сезона у нас были определённые цели. Они пока не достигнуты, мы к ним ещё идем. Впереди игры, в которых надо побеждать, чтобы закончить сезон на мажорной ноте. Мы понимали, что после третьего места цель стоит более высокая, и готовились по максимуму», — приводит слова Тиммы официальный сайт «Зенита».