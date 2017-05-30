Гуннар Петерсон: Ингрэм – особенный спортсмен

Новый тренер по физической подготовке «Лос-Анджелес Лейкерс» Гуннар Петерсон поделился ожиданиями от работы с форвардом калифорнийского клуба Брэндоном Ингрэмом.

«Что я сказал Ингрэму, когда впервые встретился с ним? Пожал ему руку и сказал, что впереди нас ждёт большой год. Уверен, он сможет придерживаться наших стандартов. Он – особенный спортсмен», – приводит слова Петерсона TMZ.

Ингрэм в минувшей «регулярке» проводил на паркете по 28,8 минуты, набирал по 9,4 очка, собирал по 4,0 подбора и отдавал по 2,1 передачи в среднем за игру.