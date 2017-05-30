Швед: «Химки» постараются вернуть серию в Санкт-Петербург

Атакующий защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед прокомментировал победу команды над «Зенитом» (97:73) в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«В предыдущих двух матчах мы постоянно проигрывали третью четверть и много об этом разговаривали. И сегодня удалось продержаться, не дать сопернику догнать нас и оторваться. Мы провели отличную встречу, боролись. Было много болельщиков, которые приехали нас поддержать, и это нам помогало. Будем готовиться к следующей игре. Постараемся вернуть серию в Питер. За счёт чего можем победить в четвёртом матче серии? Секреты, секреты...» — сказал Швед в эфире «Матча».