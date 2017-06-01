Иванович: в концовке «Химкам» немного повезло

Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от победы своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита" (73:71).

«Этот матч напоминал один из гостевых — мы сумели перевернуть ход встречи, хотя проигрывали с двузначной разницей. В первые 10 минут „Зенит“ показывал свою лучшую игру. Дальше мы перестроились и сумели вырвать победу. Во второй половине мы не демонстрировали лучшего баскетбола, нам немного повезло в концовке. В пятом матче на нас будет давление, но это приятное давление, позитивное», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

После сегодняшнего поединка счёт в серии стал 2-2. Решающий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 4 июня, начало встречи — в 16:30.