33 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Зенит» и сравнять счёт в серии — 2-2

Подмосковные «Химки» на своей площадке обыграли «Зенит» со счётом 73:71 и сравняли счёт в полуфинале Единой лиги ВТБ — 2-2. В первой четверти «Зенит» владел ощутимым преимуществом и добился к её концу преимущества "+9". Однако во втором отрезке гости смогли набрать лишь пять очков, и лидером на большой перерыв ушли «Химки». В третьей четверти «Зенит» вновь изменил ход матча и вырвался вперёд. В четвёртом отрезке лидер менялся несколько раз. Всё решилось на последних секундах, когда при разнице "-2" игроки «Зенита» совершили несколько промахов в решающей атаке.

Результативнее всех в этом матче был защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 33 очка. На счету Сергея Карасёва из «Зенита» 22 балла.