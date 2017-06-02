«Сакраменто» отчислил Толливера

Сакраменто Кингз» отчислил из состава форварда Энтони Толливера, об этом сообщает на своей странице в «Твиттер» инсайдер Эдриен Войнаровски. Баскетболист провёл в Калифорнии лишь один сезон. В минувшем регулярном чемпионате на его счету 65 игр, в которых он набирал в среднем по 7,1 очка, совершал по 3,6 подбора и отдавал по 1,2 передачи.

До «Сакраменто» Толливер выступал за «Сан-Антонио Спёрс», «Портленд Трейл Блэйзерс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Миннесоту Тимбервулвз», «Шарлотт Хорнетс», «Атланту Хоукс», «Финикс Санз» и «Детройт Пистонс»