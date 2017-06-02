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«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в первом матче финала, у Дюранта — 38 очков

2 июня 2017, пятница. 06:34. Баскетбол

«Голден Стэйт Уорриорз» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 113:90 в первом матче финальной серии плей-офф НБА.

Первую половину игры хозяева закончили с преимуществом в 8 очков, а в начале третьего периода совершили рывок и оторвались на 20 очков — «Кливленд» не смог предотвратить это отставание.

По итогам матча форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант набрал 38 очков, совершил 8 подборов и 8 передач, у Стивена Карри — 28 очков, 6 подборов и 10 передач. В составе гостей у Леброна Джеймса — 28 очков, 15 подборов и 8 передач, Кайри Ирвинг набрал 24 очка, Кевин Лав совершил 21 подбор, набрав также 15 очков.

Вторая игра серии состоится 4 июня на площадке «Уорриорз».

НБА - плей-офф. Финал. 1-й матч
02 июня 2017, пятница. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
113 : 91 (35:30, 25:22, 33:20, 20:19)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 38, Карри - 28, Грин - 9, Пачулия - 8, Игуодала - 7, Томпсон - 6, Кларк - 4, Макги - 4, Барнс - 3, Ливингстон - 2, МакАду - 2, Уэст - 2, Луни, Джонс, Маккоу
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 28, Ирвинг - 24, Лав - 15, Джефферсон - 9, Джонс - 6, Шамперт - 5, Смит - 3, Таварес, Дерон Уильямс, Корвер, Фрай, Деррик Уильямс, Томпсон, Фелдер
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Кевин Дюрант НБА
Новости. Баскетбол
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