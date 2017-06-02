«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в первом матче финала, у Дюранта — 38 очков

«Голден Стэйт Уорриорз» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 113:90 в первом матче финальной серии плей-офф НБА.

Первую половину игры хозяева закончили с преимуществом в 8 очков, а в начале третьего периода совершили рывок и оторвались на 20 очков — «Кливленд» не смог предотвратить это отставание.

По итогам матча форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант набрал 38 очков, совершил 8 подборов и 8 передач, у Стивена Карри — 28 очков, 6 подборов и 10 передач. В составе гостей у Леброна Джеймса — 28 очков, 15 подборов и 8 передач, Кайри Ирвинг набрал 24 очка, Кевин Лав совершил 21 подбор, набрав также 15 очков.

Вторая игра серии состоится 4 июня на площадке «Уорриорз».