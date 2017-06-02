Лю: «Голден Стэйт» – лучшая команда из всех, что я видел

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю после крупного поражения от «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф НБА выразил восхищение действиями соперника и их достижениями в последние сезоны.

«Голден Стэйт» – лучшая команда из всех, что я видел. Они выиграли все 13 поединков в нынешнем плей-офф, не уступив ещё ни разу. Они регулярно бьют рекорды каждый год», – передаёт слова Лю ESPN.

Встреча закончилась выездным поражением «Кливленда» со счётом 91:113, после которого он проигрывает в серии 0-1.