Стив Керр может вернуться на скамейку «Голден Стэйт» во втором матче финала

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Керр может руководить командой со скамейки запасных во втором матче финальной серии плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс», сообщает ESPN. Это произойдёт, если состояние его здоровья не ухудшится в течение нескольких следующих дней.

Керр был вынужден покинуть свой пост после второго поединка серии первого раунда с «Портленд Трэйл Блэйзерс» из-за обострившихся болей, связанных с операцией на спине двухлетней давности. В его отсутствие команду возглавлял ассистент Майк Браун, одержавший 11 побед подряд.