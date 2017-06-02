Джеймс: «Голден Стэйт» меня ничем не удивил

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после поражения от «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф НБА поделился впечатлениями об игре соперника.

«Голден Стэйт» меня абсолютно ничем не удивил. Это команда с очень мощным нападением. Они умеют как атаковать с периметра, так и прорываться под кольцо. «Уорриорз» во всём исключительно хороши, если не сказать больше. Так что никаких сюрпризов в их действиях для меня не было», – цитирует Джеймса ESPN.

Встреча закончилась выездным поражением «Кливленда» со счётом 91:113, после которого он уступает в серии 0-1.