Уильям Ховард присоединится к «Мемфису» в Летней лиге НБА

Французский форвард Уильям Ховард попробует закрепиться в «Мемфис Гриззлис» посредством участия в матчах Летней лиги НБА, об этом сообщает Sportando.

23-летний игрок является воспитанником французского баскетбола, лишь в 2011 году Ховард совершил вояж в NCAA, где выступал за «Нью Хоуп Академи», однако уже через год он вернулся на родину. В минувшем сезоне баскетболист выступал за клуб второго французского дивизиона «Тулон». Средние показатели игрока составляли 9,8 очка и 4,7 подбора.

По завершении чемпионата Ховард заключил соглашение с клубом высшего французского дивизиона «Лиможем».