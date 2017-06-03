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Сильвер: разочарован тем, что в НБА нет китайских баскетболистов

3 июня 2017, суббота. 12:59. Баскетбол

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что хотел бы видеть в лиге игроков из Китая.

«Меня разочаровывает то, что сейчас в НБА нет китайских игроков. В Китае очень много баскетбола. Матчи нашей лиги там смотрит больше людей, чем в любой другой стране. Я много говорил об этом с Яо Мином. Нам вместе нужно поработать над тем, чтобы в Китае подготавливали хороших игроков, которые могли бы выступать в НБА.

Литва, Латвия, Сербия представлены в НБА несколькими игроками, хотя в этих странах проживает менее 10 млн человек. Меня очень удивляет тот факт, что население Китая составляет 1,3 млрд человек, но в НБА нет ни одного игрока из этой страны», – приводит слова Сильвера The Score.

Источник: The Score Сообщить об ошибке
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Адам Сильвер Яо Мин
Новости. Баскетбол
3 июня 2017, суббота
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