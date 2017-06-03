Форвард «Вашингтона» Убре не сыграет в Летней лиге НБА

Форвард «Вашингтона» Келли Убре пропустит матчи Летней лиги НБА, об этом посредством своей страницы в «Твиттер» сообщает инсайдер Кэндис Бакнер. Причина этого — травма колена, дискомфорт в котором беспокоил Убре на протяжении сезона. Независимо от скорости восстановления Убре от травмы, «Вашингтон» принял решение не задействовать игрока в Летней лиге.

Уходящий сезон стал вторым для Убре в НБА, в завершившемся регулярном чемпионате он провёл 79 поединков, набирая в них в среднем 6,6 очка и совершая по 3,3 подбора. В плей-офф Убре набирал 5,8 очка и собирал по 2,3 подбора.