Астахов: у «Химок» больше опыт матчей с жёстким контактом, чем у «Зенита»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов считает, что победить в серии с «Зенитом» (3-2) его клубу помог опыт.

«Очень тяжёлая серия получилась, по ходу которой мы зашли в сложную ситуацию, но до последнего верили в победу, верили, что мы лучше, и в итоге это показали. Сказать, что серия отняла много нервов – ничего не сказать, просто уйму отняла. Не согласен, что по именам мы уступаем „Зениту“, просто у нас больше опыта матчей, в которых нельзя проигрывать, в которых жёсткий контакт и жёсткое судейство, есть опыт Евролиги. И длина «скамейки», конечно, помогла.

В последних двух играх нам очень помогли выходившие со скамейки ребята, которые до этого не так много играли. Было проведено много работы, чтобы Алексею Шведу начали активно помогать другие ребята, и в итоге мы нашли оптимальный баланс, позволивший добиться результата", — приводит слова Астахова «Р-Спорт».