Кущенко: у «Химок» достаточно хороший состав, чтобы дать бой ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассчитывает на то, что финал турнира между ЦСКА и «Химками» получится упорным.

«Мы надеемся на это, очень надеемся. Если „Химки“ ритм поймают, у них достаточно хороший ростер для того, чтобы дать бой ЦСКА», — цитирует Кущенко «Р-Спорт».

Кущенко также прокомментировал победу «Химок» в полуфинальной серии с «Зенитом».

«Таков спорт: всегда кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Уникальная серия для лиги, очень качественный баскетбол. Отличная атмосфера, особенно в Питере. Да и в Химках была неплохая атмосфера. Ничего не поделать. Очень хорошая серия: качественный баскетбол, эмоциональный где-то. Кто-то должен был сегодня проиграть», — сказал Кущенко.