Моня: давно так не нервничал, как в конце матча с «Зенитом»

Форвард «Химок» Сергей Моня прокомментировал победу своей команды в решающем матче полуфинала Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (90:84).

«Так получилось, что почти всю четвёртую четверть я просидел на скамейке, а там всё ещё труднее переносится, чем на площадке. Давно так не нервничал, поэтому рад, что победили. Удача была на нашей стороне, и мы очень грамотно разыгрывали мяч в концовке. Рад за ребят, за клуб, за болельщиков, которые приехали поддержать. Это была очень тяжёлая серия как психологически, так и физически. Приятно, что работа, которая проделывалась весь сезон, принесла свои плоды. Перед этой игрой я вспоминал мой первый год в «Химках», когда мы оказались в подобной ситуации и, проигрывая 0-2 казанскому УНИКСу, взяли серию. Рад, что всё это повторилось», — передаёт слова Мони корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.