Роулэнд: впервые моя команда отыграла отставание 0-2 в серии

Защитник «Химок» Эрл Роулэнд прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в полуфинале Единой лиги ВТБ со счётом 3-2.

«Мы все знали, что, если хорошо сыграем, добудем эту победу. Первые игры здесь были очень сложными для нас, но мы имели шанс в обеих. Поэтому домой мы возвращались с осознанием того, что именно нужно поменять, и были уверены в своих силах. В пятом матче тактические схемы уже не играют такой большой роли. Мы просто должны были постоянно меняться в защите, отсекать соперника на подборе и просто поддерживать друг друга.

У нас были ужасные отрезки в этом матче, но мы собрались и одержали победу. Ключевой стала защита на последней минуте, хотя я бы отметил все очки в концовке. Все приложили руку к успеху. Это первый раз в моей карьере, когда моя команда отыгрывает отставание 0-2. Уверен, что за этой серией было приятно наблюдать", — передаёт слова Роулэнда корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.