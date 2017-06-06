«Нижний Новгород» подписал контракт с Артёмом Комоловым

«Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с защитником Артёмом Комоловым.



Последние полтора сезона воспитанник системы ЦСКА провёл в аренде в ПСК «Сахалин» и вместе с ним в 2016 году стал чемпионом Суперлиги, а в 2017-м – серебряным призёром Кубка России.



В составе «Сахалина» защитник принял участие в 26 играх. Артём набирал по 12,2 очка, отдавал 2,7 передачи и собрал 2,1 подбора в среднем за матч.



В июне 2017 года Комолов по взаимной договоренности расторг соглашение с ЦСКА.

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