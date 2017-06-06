Лукич: Комолов вырос в серьёзного командного игрока

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал подписание контракта с защитником Артёмом Комоловым.



«Артём Комолов – атакующий защитник, который также способен помочь на позиции первого номера. Я хорошо помню набор 1993 года рождения в баскетбольной школе «Тринта», который тренировался у Игоря Галаева. Тогда в той команде все смотрели только на одного игрока – Сергея Карасёва. Но был в ней и другой баскетболист. Он выполнял на паркете всё, что требуется от игрока, и не брезговал черновой работой.



В каждом компоненте – защите, подборе, броске – Артём старался показать максимум и вырос в серьёзного командного игрока, который обращает на себя внимание не только набранными очками, но и своим отношением к делу. Все эти качества он сохранил, и сейчас пришло время перевести их на уровень Единой лиги ВТБ», – цитирует Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».

«Нижний Новгород» подписал контракт с Артёмом Комоловым