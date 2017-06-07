Джей Ар Смит: мне нужно допускать меньше глупых фолов

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит рассказал, в чём он может прибавить в третьем матче финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Концентрация. Я должен быть более сосредоточенным в обороне. Во втором поединке я получил два очень глупых фола. В первом случае нарушением не смог помешать Кевину Дюранту реализовать трёхочковый, а потом так сфолил на Стивене Карри в контратаке, что он исполнял три штрафных. Так что мне нужно избегать фолов как можно дольше. А в остальном буду действовать по ситуации», – цитирует Смита ASAP Sports.



«Кливленд» уступает в серии 0-2.