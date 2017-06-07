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«Локомотив-Кубань» запросил «уайлд-кард» у организаторов Евролиги

7 июня 2017, среда. 22:50. Баскетбол

«Локомотив-Кубань» запросил у организаторов Евролиги «уайлд-кард» и сохраняет надежду выступить в турнире в сезоне-2017/18, сообщает газета «Известия».

В сезоне-2015/16 краснодарский клуб впервые в истории вышел в «Финал четырёх» Евролиги и занял по его итогам третье место. Однако в нынешнем сезоне краснодарцы не смогли получить прямую путёвку в престижный турнир, уступив в полуфинале Единой лиги ВТБ ЦСКА.

От России в Евролиге-2017/18 точно сыграют ЦСКА и «Химки». В прошлом сезоне «уайлд-кард» на участие в Евролиге получила турецкая «Дарушшафака».

Источник: Известия Сообщить об ошибке
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ПБК Локомотив-Кубань
Новости. Баскетбол
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