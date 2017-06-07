«Локомотив-Кубань» запросил «уайлд-кард» у организаторов Евролиги

«Локомотив-Кубань» запросил у организаторов Евролиги «уайлд-кард» и сохраняет надежду выступить в турнире в сезоне-2017/18, сообщает газета «Известия».



В сезоне-2015/16 краснодарский клуб впервые в истории вышел в «Финал четырёх» Евролиги и занял по его итогам третье место. Однако в нынешнем сезоне краснодарцы не смогли получить прямую путёвку в престижный турнир, уступив в полуфинале Единой лиги ВТБ ЦСКА.



От России в Евролиге-2017/18 точно сыграют ЦСКА и «Химки». В прошлом сезоне «уайлд-кард» на участие в Евролиге получила турецкая «Дарушшафака».