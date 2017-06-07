«Маккаби» будет ждать ответ Блатта до понедельника

Тель-авивский «Маккаби», предложивший вакантный пост главного тренера команды Дэвиду Блатту, будет ожидать ответа специалиста до понедельника, об этом сообщает на своей странице в «Твиттер» инсайдер Рой Гладстон.

По сведением источников израильский клуб ждёт от Блатта максимально быстрого ответа. Отметим, что в Тель-Авиве готовы предложить Блатту трёхлетний контракт на сумму $ 3,9 млн.

В завершившемся сезоне опытный специалист работал с турецкой «Дарушшафакой», с которой ему удалось квалифицироваться в четвертьфинал Евролиги.