Ховард: мне нравится Леброн Джеймс, но отдам предпочтение Дюранту

Центровой «Атланты Хоукс» Дуайт Ховард ответил на вопрос о том, кого он считает величайшим баскетболистом современности. Журналисты попросили его выбрать между форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Кевином Дюрантом и форвардом «Кливленд Кавальерс» Леброном Джеймсом.



«Я могу выбрать только Леброна или Кевина? Я бы предпочёл себя, но если вы настаиваете и просите определить лучшего в этой паре… Мне нравится Леброн, нравится Кевин. И всё-таки выберу Дюранта. В этом сезоне у Кевина сумасшедшая защита. Он вывел своё умение блокировать на новый уровень», — сказал Ховард в интервью ESPN.