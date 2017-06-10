Гомельский: «Химки» не собираются сдавать серию ЦСКА с сухим счётом

Комментатор Владимир Гомельский подвёл итоги первого матча финальной серии Лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 94:88 в пользу армейцев, хотя по ходу матча их перевес достигал 28 очков.

«Для ЦСКА это стало некоей традицией – растрачивать большой перевес. Самоуверенность ли это или пижонство, не знаю. Уверен, что тренеры всегда напоминают игрокам об этом моменте, но они всё равно наступают на те же грабли. У подмосковной команды есть игроки, которые улавливают ситуацию в ответственный момент. В первую очередь, это Алексей Швед, который, возможно, провёл не лучший матч в четверг, но мы же хорошо знаем его потенциал.



Швед – один из ключевых игроков всего нашего баскетбола. Мне приятно вспомнить нашу совместную работу в «Динамо» в сезоне 2009/2010. Отмечу, что Алексей не жадничает в игре, отдаёт пас партнерам, если те находятся в более выгодной позиции для броска.



«Химки», можно не сомневаться, не собираются сдавать серию с сухим счётом. Как и подобает профессионалам, они будут биться, как могут. И считаю, что подмосковная команда может, минимум, выиграть первый матч на своей площадке», — приводит слова Гомельского портал «Подмосковье сегодня».

