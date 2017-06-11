Др. Грин: освистывая меня, фаны «Кливленда» показывают, что я важен для них

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал свои взаимоотношения с фанатами «Кливленд Кавальерс», отметив, что их раздражение лишь подчёркивает то, насколько он важен для них.

«Они заставляют меня чувствовать себя хорошо. Они лишь показывают, насколько я важен для них. Они приходят на игру, думая обо мне, значит, они сидят дома и также думают обо мне. Я ценю эту любовь.

Что касается нашего положения после поражения, то у нас есть отличные шансы, и мы должны ими воспользоваться, когда вернёмся домой. Мы должны всё решить сразу же и закрыть серию», — приводит слова Грина The Score.