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Майк Миллер не планирует завершать карьеру

11 июня 2017, воскресенье. 15:16. Баскетбол

Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Майк Миллер не планирует завершать карьеру после нынешнего сезона, сообщает Argus Leader. Контракт 37-летнего Миллера действует ещё год.

В минувшем регулярном чемпионате защитник, который выступает в НБА уже в течение 17 сезонов, провёл всего 20 матчей, набирая по 1,4 очка и совершая по 1,9 подбора за 8 минут в среднем за игру. «Денвер» стал седьмой командой в карьере Миллера, который дважды становился чемпионом лиги в составе «Майами Хит» и получал приз лучшему шестому игроку.

Источник: Argus-Press Сообщить об ошибке
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Денвер Наггетс Майк Миллер
Новости. Баскетбол
11 июня 2017, воскресенье
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