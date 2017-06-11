Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Майк Миллер не планирует завершать карьеру после нынешнего сезона, сообщает Argus Leader. Контракт 37-летнего Миллера действует ещё год.

В минувшем регулярном чемпионате защитник, который выступает в НБА уже в течение 17 сезонов, провёл всего 20 матчей, набирая по 1,4 очка и совершая по 1,9 подбора за 8 минут в среднем за игру. «Денвер» стал седьмой командой в карьере Миллера, который дважды становился чемпионом лиги в составе «Майами Хит» и получал приз лучшему шестому игроку.