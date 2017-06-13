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ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

13 июня 2017, вторник. 21:21. Баскетбол

ЦСКА одержал выездную победу в третьем поединке финальной серии Единой лиги ВТБ над «Химками», оформив, таким образом, победу в серии и во всём чемпионате. Уже в первой четверти команда Итудиса стартовала с рывка 11:0.

К концу первого игрового отрезка преимущество ЦСКА составляло 22 очка. Во второй четверти хозяева пытались переломить ситуацию на паркете, однако москвичи вовремя пресекали эти попытки. На большой перерыв команды ушли при счёте 56:34 в пользу ЦСКА.

Во второй половине ситуация на площадке кардинально не менялась, гости удерживали комфортное преимущество в счёте, доведя матч до победы — 95:72. Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 20 очков, у «Химок» 17 очков набрал Алексей Швед.

Таким образом, ЦСКА всухую победил в финальной серии, завоевав девятый кряду титул чемпионов лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ
13 июня 2017, вторник. 19:30 МСК
Химки
Химки, Россия
72 : 95 (12:34, 22:22, 18:23, 20:16)
ЦСКА
Москва, Россия
Химки: Швед - 17, Соколов - 13, Роулэнд - 13, Зайцев - 7, Браун - 6, Ильницкий - 5, Вяльцев - 5, Патеев - 2, Лиходей - 2, Моня - 2, Хаммел, Бунгу-Коло
ЦСКА: де Коло - 20, Хиггинс - 18, Джексон - 14, Курбанов - 9, Хайнс - 8, Лазарев - 7, Огастин - 6, Кулагин - 5, Антонов - 4, Хряпа - 2, Теодосич - 2, Фридзон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
13 июня 2017, вторник
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