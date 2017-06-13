Швед: пока не собирался уходить из «Химок» и не думал про НБА

Атакующий защитник «Химок» Алексей Швед заявил, что пока не обдумывал уход из подмосковного клуба. Контракт защитника истекает летом следующего года, но позволяет ему досрочно вернуться в НБА. Швед выступал в американской лиге в течение трёх сезонов, до прихода в «Химки» в 2015 году.

«Подождите, я ещё здесь, у меня контракт с „Химками“. Я буду решать позже летом, что делать. Пока никуда не собирался, не думал ничего такого про НБА, пока что я здесь», — цитирует Шведа «Р-Спорт».

В сезоне-2016/17 Швед был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ.