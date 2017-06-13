Объявлена заявка женской сборной России на чемпионат Европы

Тренерский штаб женской сборной России назвал 12 игроков, которые попали в заявку на стартующий 16 июня в Чехии чемпионат Европы, сообщает пресс-служба РФБ.



Защитники: Елена Беглова (29 лет, 175 см), Евгения Белякова (30 лет, 184 см), Наталья Жедик (28 лет, 184 см), Елена Кириллова (31 год, 185 см), Ксения Левченко (21 год, 168 см), Эпифания Принс (29 лет, 175 см).



Форварды: Жосселина Майга (21 год, 193 см), Раиса Мусина (19 лет, 191 см), Мария Черепанова (29 лет, 190 см).

Центровые: Мария Вадеева (18 лет, 194 см), Наталья Виеру (27 лет, 200 см), Ксения Тихоненко (24 года, 191 см).



На групповом этапе россиянки сыграют со сборными Латвии (16 июня), Бельгии (17 июня) и Черногории (19 июня).