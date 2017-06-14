Швед: решу, сыграю ли на Евробаскете, после полного медосмотра

Атакующий защитник «Химок» Алексей Швед заявил, что примет решение о выступлении на Евробаскете-2017 в составе сборной России только после подробного медицинского осмотра.

«Если буду здоров, если всё отлично будет, то, конечно, сыграю на Евробаскете. Не знаю пока, как всё сложится. Бывает, что бегаю — больно, а бывает, что нормально. Надо всё проверить, и после полного медосмотра уже буду решать», — приводит слова Шведа «Р-Спорт».

Евробаскет-2017 стартует 31 августа. Сборная России проведёт матчи группового этапа в Стамбуле.