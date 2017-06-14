А. Джексон: подпишу контракт с тем клубом, который больше хочет меня видеть

Защитник ЦСКА Аарон Джексон заявил, что, став свободным агентом, выберет тот клуб, который больше захочет его заполучить.

«В мае мы потерпели тяжёлое поражение в Евролиге, но смогли вернуться и взять титул. Рады, что уходим в отпуск в отличном настроении. Я провёл в ЦСКА пять отличных лет, это было увлекательное путешествие. Я благодарен каждому, с кем работал бок о бок эти годы. Сейчас я подпишу контракт с тем клубом, который проявит наибольший интерес, я хочу играть там, где больше всего хотят меня видеть. Безусловно, это должна быть команда Евролиги», — приводит слова Джексона «Р-Спорт».