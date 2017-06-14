Ватутин: интриги в финале Лиги ВТБ не получилось, но это не проблема ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил сожаление, что в глазах болельщиков победа в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ над «Химками» не компенсирует неудачи в «Финале четырёх» Евролиги.



«Большой интриги в финале не получилось, но это не наша проблема. Мы не в школе, чтобы ставить оценки. По отношению к ЦСКА мерило одно – выиграли мы Евролигу или нет. Это не очень справедливо», – цитируют Ватутина «Известия».



ЦСКА выиграл финал Лиги ВТБ со счётом 3-0, а в «Финале четырёх» Евролиги занял третье место.