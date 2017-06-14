Антонов: вялыми и уставшими в сборную приезжать незачем

Форвард ЦСКА Семён Антонов считает, что для игроков сборной России очень важен психологический настрой на тренировки и соревнования.



«В сборную нужно приезжать с хорошим настроением, а если ты будешь вялым и уставшим, то это уже не то. В сборной должны быть те, кто действительно хочет играть. Понятно, что после 2012-го у нас были не очень хорошие результаты, но, думаю, все всё знают. О всех этих судах, проволочках… Но сейчас мы потихоньку из всего этого выбираемся. Совсем скоро наши девчонки поедут на чемпионат Европы, кстати, хотел бы пожелать им удачи», – передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.