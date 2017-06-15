Джексон: продолжу карьеру точно не в российском клубе

Бывший защитник ЦСКА Аарон Джексон не намерен продолжать карьеру в России. Ранее американец объявил, что покидает ЦСКА после пяти лет в команде.

«Мы стали чемпионами — это прекрасное завершение моей карьеры в ЦСКА. Теперь я планирую поехать домой в США и как следует отдохнуть. Где продолжу карьеру, ещё не знаю, но это точно будет не российский клуб», — приводит слова Джексона ТАСС.

Джексон пришёл в ЦСКА в 2012 году. До этого он успел поиграть в чемпионатах Турции, Италии и Испании. С ЦСКА он выиграл Евролигу и пять раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ.