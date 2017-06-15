Барньяни, Джентиле и Брукс не сыграют на Евробаскете за сборную Италии

Форварды Алессандро Джентиле и Джефф Брукс, а также центровой Андреа Барньяни не примут участие в предстоящем чемпионате Европы по баскетболу, об этом сообщает Sportando.

Решение по Джентиле и Барньяни главный тренер итальянской команды Этторе Мессина принимал совместно с Итальянской федерацией баскетбола. Оба игрока провели не лучшие сезоны на клубном уровне, страдая от недостатка игровой практики.

Что касается Брукса, то американец с итальянским паспортом рассматривался как потенциальный участник Евробаскета, но не подошёл под игровую концепцию Мессины.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На групповом этапе итальянская сборная проведёт матчи с командами Германии, Литвы, Украины, Израиля и Грузии.