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Барньяни, Джентиле и Брукс не сыграют на Евробаскете за сборную Италии

15 июня 2017, четверг. 21:24. Баскетбол

Форварды Алессандро Джентиле и Джефф Брукс, а также центровой Андреа Барньяни не примут участие в предстоящем чемпионате Европы по баскетболу, об этом сообщает Sportando.

Решение по Джентиле и Барньяни главный тренер итальянской команды Этторе Мессина принимал совместно с Итальянской федерацией баскетбола. Оба игрока провели не лучшие сезоны на клубном уровне, страдая от недостатка игровой практики.

Что касается Брукса, то американец с итальянским паспортом рассматривался как потенциальный участник Евробаскета, но не подошёл под игровую концепцию Мессины.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На групповом этапе итальянская сборная проведёт матчи с командами Германии, Литвы, Украины, Израиля и Грузии.

Источник: Sportando Сообщить об ошибке
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Алессандро Джентиле Андреа Барньяни
Новости. Баскетбол
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