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Пуллен: Иванович не контролировал «Химки»

15 июня 2017, четверг. 22:32. Баскетбол

Защитник «Химок» Джейкоб Пуллен подверг критике наставника команда Душко Ивановича, сообщив, что специалист не контролировал игру коллектива.

«Душко Иванович — худший тренер, с которым мне приходилось работать. На протяжении всего сезона Иванович никак не контролировал команду, всё, что он делал, — так это позволял Алексею Шведу делать всё, что он хочет, давал ему бросать по 30 раз за матч. Ни один другой человек в команде не получал удовольствия от игры в этом сезоне», — сказал Пуллен в интервью «Р-Спорт».

Также защитник рассказал и о своём положении в команде.

«Весь сезон Иванович не хотел видеть меня в команде. Я не нарушал дисциплину, не делал ничего плохого, а он просто выкинул меня из команды. Даже после хороших матчей я не получал игрового времени в следующей игре, что лишний раз убеждало меня: тренер не хотел видеть меня в команде», — завершил Пуллен.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Пуллен провёл 23 поединка, набирая в них в среднем по 8,9 очка, 1,2 подбора и 1,6 передачи. Баскетболист был отстранён от игр в преддверии полуфинальной серии плей-офф с «Зенитом».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Теги
БК Химки Джейкоб Пуллен Душко Иванович
Новости. Баскетбол
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