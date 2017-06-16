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Монта Эллис и Реджи Буллок отстранены на 5 матчей

16 июня 2017, пятница. 22:22. Баскетбол

Защитник «Индианы Пэйсерс» Монта Эллис и форвард «Детройт Пистонс» Реджи Буллок получили дисквалификацию на пять матчей, при этом баскетболистам за этот период не будет выплачиваться заработная плата, об этом сообщает официальный сайт НБА.

Оба игрока подверглись штрафным санкциям из-за нарушения антинаркотической программы лиги. Отстранением на пять матчей наказываются те баскетболисты, которые попадались на употреблении марихуаны три раза.

Таким образом, Эллис и Буллок пропустят старт следующего сезона.

Источник: NBA Сообщить об ошибке
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Теги
Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Монта Эллис
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