«Црвена Звезда» разгромила ФМП и вновь стала чемпионом Сербии по баскетболу

Белградская «Црвена Звезда» разгромила ФМП в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата Сербии, таким образом завоевав титул во внутреннем первенстве страны.

Ведя в серии со счётом 2-0, флагман сербского баскетбола принимал на своём паркете ФМП и не оставил шансов сопернику и в третьем матче, которым закрылась финальная серия, — 87:57.

Победа в чемпионате стала третьей подряд для «Црвены Звезды» и уже 18-й в истории. Отметим, что в ходе всего регулярного чемпионата и плей-офф «Црвена Звезда» потерпела лишь одно поражение.