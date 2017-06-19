В «Бостоне» не верят, что у Фултца характер победителя

Руководство «Бостон Селтикс» сомневается, что прогнозируемый первый номер грядущего драфта НБА Маркелл Фултц обладает характером победителя. Именно это стало одной из причин, по которым клуб согласился обменять первый драфт-пик, сообщает Dime.

Также в «Селтикс» решили не отнимать игровое время у своих защитников — Маркуса Смарта и Эйвери Брэдли, а позиция основного разыгрывающего занята лидером клуба — Айзеей Томасом.

Ранее стало известно, что «Селтикс» поменяют право первого выбора в «Филадельфию» на третий драфт-пик ближайшего драфта и пик первого раунда на драфте-2018.