Источник: Барцокас возглавит «Химки», Мартинес — УНИКС

Греческая журналистка Ники Бакули уверяет, что Георгиос Барцокас договорился о посте главного тренера в подмосковных «Химках». Официально о сделке должно быть объявлено на следующей неделе.

Также Бакули сообщает, что главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес перейдёт на аналогичный пост в казанском УНИКСе.

Барцокас последний сезон отработал в испанской «Барселоне», а до этого один год возглавлял краснодарский «Локомотив-Кубань». В 2013 году он был признан лучшим тренером года в Евролиге.

Мартинес работает в «Валенсии» с 2015 года. Ранее он отказался возглавить «Барселону».