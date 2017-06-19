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Источник: Барцокас возглавит «Химки», Мартинес — УНИКС

19 июня 2017, понедельник. 21:44. Баскетбол

Греческая журналистка Ники Бакули уверяет, что Георгиос Барцокас договорился о посте главного тренера в подмосковных «Химках». Официально о сделке должно быть объявлено на следующей неделе.

Также Бакули сообщает, что главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес перейдёт на аналогичный пост в казанском УНИКСе.

Барцокас последний сезон отработал в испанской «Барселоне», а до этого один год возглавлял краснодарский «Локомотив-Кубань». В 2013 году он был признан лучшим тренером года в Евролиге.

Мартинес работает в «Валенсии» с 2015 года. Ранее он отказался возглавить «Барселону».

Наставник «Валенсии» Педро Мартинес отказался возглавить «Барселону»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК УНИКС БК Химки Георгиос Барцокас
Новости. Баскетбол
19 июня 2017, понедельник
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