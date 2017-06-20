Коти Кларк вернулся в УНИКС

Американский форвард Коти Кларк возобновил сотрудничество с казанским УНИКСом, после того как казанцы прекратили выступления во всех турнирах минувшего сезона, Кларк отбыл в расположение команды из Пуэрто-Рико «Капитанес де Аресибо».

Тем не менее, карьера Кларка не продлилась там долго, руководство УНИКСа решило вернуть баскетболиста в команду, подписав с 24-летним баскетболистом соглашение на один сезон, об этом сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Кларк принял участие в 19 матчах Единой Лиги ВТБ в составе УНИКСа, набирая в них в среднем по 9,4 очка (49,2% трехочковые) 6,1 подбора, 1,4 передачи и 1,1 перехвата за 22,3 минуты.

В Евролиге Коти провел 12 игр, в которых его средняя статистика составила 6,1 очка (38,1% трехочковые), 4,2 подбора, 1,2 передачи за 21,2 минуты.