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«Нью-Орлеан» и «Индиана» заинтересованы в услугах Рондо

24 июня 2017, суббота. 10:38. Баскетбол

По информации Chicago Tribune, «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Индиана Пэйсерс» рассматривают возможность подписания разыгрывающего «Чикаго Буллз» Рэджона Рондо в случае его выхода на рынок свободных агентов.

Сообщается, что руководство «Чикаго» в межсезонье может расторгнуть контракт с Рондо. Соглашение разыгрывающего на следующий сезон гарантировано на $ 3 млн.

В минувшем регулярном чемпионате Рэджон принял участие в 69 матчах. Защитник проводил на площадке по 26,7 минуты, собирая коллекцию из 7,8 очка, 6,7 передачи, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в среднем за игру.

«Чикаго» намерен продлить контракт с Рондо
Источник: Chicago Tribune Сообщить об ошибке
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Теги
Индиана Пэйсерс Нью-Орлеан Пеликанс Чикаго Буллз Рэджон Рондо
Новости. Баскетбол
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