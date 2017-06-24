Дивац: если бы у «Сакраменто» был первый пик, мы бы всё равно выбрали Фокса

Вице-президент и генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац заявил, что защитник Де'Аарон Фокс был главной целью клуба на драфте-2017.



«Мы были очень рады, когда у нас появилась возможность выбрать Фокса. Мы кричали от радости. Нам нравится этот парень. Даже если бы у нас был первый пик, мы бы всё равно выбрали Де'Аарона», – приводит слова Диваца NBC Sports.



Напомним, что «Кингз» выбрал Фокса под пятым номером. Первым номером драфта стал разыгрывающий Маркелл Фултц, который достался «Филадельфии Сиксерс».

Первым номером драфта НБА — 2017 стал защитник Маркелл Фульц