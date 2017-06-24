«Даллас» сохранил Йоги Феррелла на следующий сезон

Руководство «Даллас Маверикс» воспользовалось опцией и сохранило разыгрывающего команды Йоги Феррелла на следующий чемпионат, сообщает The Score. В предстоящем сезоне баскетболист заработает $ 1,3 млн.

24-летний американец присоединился к команде из Техаса по ходу минувшего сезона и успел принять участие в 36 поединках, в которых набирал в среднем по 11,3 очка, совершал по 2,8 подбора и раздавал по 4,3 передачи.

Также в минувшем сезоне Феррелл выступал за «Бруклин Нетс», за который провёл лишь 10 поединков.