«Даллас» откажется от опции в контракте Новицки и подпишет с ним новый контракт

Руководство «Даллас Маверикс» не станет использовать опцию в контракте Дирка Новицки и продлевать соглашение с ним на год. При таком продлении немецкий ветеран заработал бы $ 25 млн за следующий сезон.

Вместо этого «Даллас» планирует подписать с Новицки новый двухлетний контракт, сообщает обозреватель ESPN Марк Стайн.

Ожидается, что Новицки получит меньший гонорар по новому контракту, чтобы «Маверикс» сохранили место в платёжной ведомости на других игроков. Прошлым летом клуб повысил сумму контракта для ветерана.