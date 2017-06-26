Астапкович вернулся из «Автодора» в ЦСКА

Нападающий Антон Астапкович, выступавший в минувшем сезоне за «Автодор» на правах аренды, вернулся в ЦСКА, сообщает пресс-служба саратовского клуба.



Астапкович провёл за «Автодор» в Единой лиге ВТБ 22 матча, набирая в среднем 1,5 очка. В 12 играх Лиги чемпионов его средняя статистика составила 1,0 очка, 0,5 подбора, 0,5 перехвата и 0,4 передачи за 5,1 минуты. По итогам сезона он вошёл в расширенный список кандидатов в национальную сборную России.



Предстоящий сезон 23-летний игрок, судя по всему, начнёт в чемпионате Суперлиги-1 в составе фарм-команды «армейского» клуба.