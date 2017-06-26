Хайнс дал совет молодым американским игрокам перед переездом в Европу

Форвард московского ЦСКА Кайл Хайнс дал совет молодым американцам, переезжающим выступать в Европу.

«Молодому себе я бы сказал задавать как можно больше вопросов, особенно опытным игрокам. Заводить друзей на том уровне, на который пытаешься попасть, и просить советов.

Также надо пытаться вникнуть в культуру. Постараться узнать о ней до переезда. Многие едут в страны и города, о которых не знают ничего. Не знают ничего об истории команды. Надо быть готовым учиться, держать разум открытым. Это точно поможет. Не только на площадке, но и за её пределами", — заявил Хайнс в эфире подкаста Euroleague Adventures.