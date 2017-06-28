Теодосич: отсутствие Марковича – большая потеря для сборной Сербии

Разыгрывающий Милош Теодосич считает, что отсутствие разыгрывающего «Химок» Стефана Марковича скажется на конкуренции на этой позиции в сборной Сербии.



«У нас есть Стефан Йович и Василие Мицич. Иногда в роли первого номера может выступить Неманья Недович, который был лидером победителя Еврокубка. В нашем составе немало сильных исполнителей. Это чемпион Евролиги Богдан Богданович и проведший неплохой сезон в НБА Никола Йокич. Но отсутствие Марковича – большая потеря для нас», – цитирует Теодосича Mozzart Sport.



На первом этапе Евробаскета-2017 Сербия сыграет в группе D со сборными России, Турции, Латвии, Бельгии и Великобритании.