Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Барцокас договорился с «Химками» о месте главного тренера

28 июня 2017, среда. 15:59. Баскетбол

По информации Eurohoops, подмосковные «Химки» достигли договорённости с греческим специалистом Георгиосом Барцокасом, который заменит Душко Ивановича на посту главного тренера команды. Помимо Барцокаса, одним из кандидатов на пост наставника «Химок» считался израильский тренер Дэвид Блатт.

Барцокас последний сезон отработал в испанской «Барселоне», а до этого один год возглавлял краснодарский «Локомотив-Кубань». В 2013 году он был признан лучшим тренером года в Евролиге, после того как привёл к чемпионству в самом престижном европейском турнире греческий «Олимпиакос».

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
БК Химки Георгиос Барцокас
Новости. Баскетбол
28 июня 2017, среда
16:18 «Химки» близки к подписанию контракта с Дмитрием Кулагиным
15:59 Барцокас договорился с «Химками» о месте главного тренера
15:47 «Црвена Звезда» подтвердила переход Дженкинса в «Химки»
14:49 Теодосич: отсутствие Марковича – большая потеря для сборной Сербии
14:19 «Финикс» сделал квалификационные предложения Алексею Леню и Алану Уильямсу
14:14 Богдан Богданович согласовал с «Сакраменто» трёхлетний контракт на $ 30 млн
13:52 «Оклахома-Сити» продлил контракт с Джереми Грантом на следующий сезон
12:55 «Вашингтон» сделал квалификационные предложения Отто Портеру и Бояну Богдановичу
12:44 Дадли пропустит от трёх до четырёх месяцев после операции на ноге
12:35 Eurohoops: «Химки» близки к подписанию контракта с Чарльзом Дженкинсом
12:14 «Юта» сделала квалификационное предложение Инглсу
12:13 Картер-Уильямс станет неограниченно свободным агентом в межсезонье
11:47 «Атланта» сделала квалификационное предложение Хардуэю
11:05 Майк Джеймс продолжит карьеру в «Финиксе»
10:57 «Нью-Йорк» уволит Фила Джексона в ближайшее время
10:43 «Бостон» рассчитывает вначале подписать Хэйворда, а потом выменять Джорджа
10:01 «Чикаго» обсудит с агентом Рондо будущее игрока в команде
09:58 Владелец «Нью-Йорка» рассматривает возможность увольнения Фила Джексона
09:26 Харден убеждает «Хьюстон» в необходимости подписать Пола
08:24 «Нью-Йорк» намерен подписать новый контракт с Роузом
08:22 ESPN: Леброн Джеймс никогда не согласится на переход в «Клипперс»
07:56 Мозгов: чёрно-белые цвета мне идут
07:00 Чемпионки мира по баскетболу 3x3 в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж
01:00 «Сан-Антонио», «Лос-Анджелес Клипперс» и ещё 5 команд заинтересованы в Игуодале
00:08 Дюрант поздравил Уэстбрука с титулом MVP
27 июня 2017, вторник
23:19 БК «Парма» получит 40 млн рублей из городского бюджета вместо зоопарка
23:09 В «Чикаго» готовы обсудить с Уэйдом выкуп контракта
22:55 «Юта» заинтересована в услугах Рики Рубио
21:58 Ассисты Теодосича и Шведа — среди лучших передач Лиги ВТБ сезона-2016/17
21:50 Джордан — Уэстбруку: я тоже получил первый титул MVP до первого перстня
20:29 «Милуоки» продлил соглашение с Хойесом
19:41 Сборная Греции получила нового главного тренера
18:49 «Химки» сохранят российский костяк команды на следующий сезон
17:40 Руководители ЦСКА приняли участие во встрече клубов Евролиги
17:30 Джефф ван Ганди возглавит сборную США во время квалификации к ЧМ-2019
17:09 Суд Люксембурга обязал Евролигу выплатить € 900 000 ФИБА
15:43 Кириленко: сборной России по силам побороться за медали на Евробаскете-2017
15:14 «Денвер» намерен побороться за Миллсэпа и Гриффина
14:50 Хайнс: до перехода в ЦСКА думал, что русские являются злом
14:16 Кармело Энтони рассматривал варианты с переходом в «Вашингтон» и «Филадельфию»
14:04 ЦСКА хочет заполучить Синглтона
13:30 Теодосич: скорее всего, я не останусь в ЦСКА, хочу выступать в НБА
12:42 Др. Грин и Ст. Карри победили в номинации «Лучшая передача сезона-2016/17»
12:35 Кавай Леонард – автор лучшего блок-шота в сезоне-2016/17
12:19 Брогдон – первый новичок года в НБА с 1966 года, выбранный во 2-м раунде драфта
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что ждёт Тимофея Мозгова после обмена в «Бруклин»?
Архив →
© championat.com, 2000–2017