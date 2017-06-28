Барцокас договорился с «Химками» о месте главного тренера

По информации Eurohoops, подмосковные «Химки» достигли договорённости с греческим специалистом Георгиосом Барцокасом, который заменит Душко Ивановича на посту главного тренера команды. Помимо Барцокаса, одним из кандидатов на пост наставника «Химок» считался израильский тренер Дэвид Блатт.



Барцокас последний сезон отработал в испанской «Барселоне», а до этого один год возглавлял краснодарский «Локомотив-Кубань». В 2013 году он был признан лучшим тренером года в Евролиге, после того как привёл к чемпионству в самом престижном европейском турнире греческий «Олимпиакос».